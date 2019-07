Funkig-grooviger Seenachtsfest-Prolog am Freitag

Zwar nicht 94-jährig wie das Seenachtsfest, aber mit seinen vier Jahren auch schon von einer gewissen Tradition: Am Freitag ab 18 Uhr bittet der Verein Musik Kultur Spiez wiederum zum kleinen, feinen Bucht-Musikfestival. Das Rox am See, organisiert von Rox-Bar-Betreiber Manuel Schaffer und rund 20 lokalen freiwilligen Mitstreitern, wartet mit funkig-groovigen Sounds auf.