Geballtes Programm zum 100-Jahr-Jubiläum

Ab heute bis und mit Montag gastiert der Circus Knie auf der Allmend in Thun. Dieses Jahr feiert der Schweizer Nationalzirkus sein 100-Jahr-Jubiläum. Als einer der Höhepunkte präsentiert das bekannte Duo Viktor Giacobbo und Mike Müller jeweils abends satirische Comedy; in den Nachmittagsvorstellungen treten Zirkusclowns an ihre Stelle.