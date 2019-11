Gegenwind formt den Charakter

«Kleinkrieg im Wald», «Kampf um legale Strecken», «Gefähr­licher Hass auf Biker», «Downhill-Strecke begraben»: Unsere Schlagzeilen im Zusammenhang mit Bikestrecken in der Region Thun muteten in der Vergangenheit martialisch an. Biker, Waldbesitzer und Be­hörden waren jahrelang in einer Sackgasse – ohne Rückwärtsgang.