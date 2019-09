Gemeinderat will Künstlerbörse auch künftig unterstützen

Die Schweizer Künstlerbörse gehört laut einer am Dienstag verschickten Medienmitteilung der Stadt, zusammen mit den Thuner Seespielen, zu den «grössten und bedeutendsten Kulturveranstaltungen in Thun». An der Fachmesse der Kleinkunstszene, die jeweils im April in und um das KKThun über die Bühne geht und dabei über 3000 Besucherinnen und Besucher anlockt, können sich Kunstschaffende einem breiten Publikum, aber auch Veranstalterinnen und Veranstaltern, Medien und Agenturen präsentieren.