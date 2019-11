Gewerbe teilt heftig gegen Regierung aus

Das Urteil ist vernichtend: ungenügend. Unnötig. Unbrauchbar. Ärgerlich. Verwirrend. So werden die Massnahmen zum gemeinderätlichen Legislaturziel «Die Attraktivität als Wirtschaftsstandort hat sich verbessert» in der «Gwärbposcht» taxiert. Bei der vierteljährlich erscheinenden Publikation mit einer Auflage von 550 Exemplaren handelt es sich um das offizielle Organ des Gewerbevereins Thuner KMU. Die Wirtschaft sei in den Legislaturzielen 2019 bis 2022 im Gegensatz zu vor vier Jahren zwar explizit erwähnt. Es fehle aber Messbares. Die Schreibe ist von «lauwarmen Floskeln» und «Verharren an Ort».