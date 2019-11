Hannes Grossen zum SAC-Ehrenmitglied ernannt

Hannes Grossen ist Ehrenmitglied der Sektion Altels des Schweizer Alpen-Clubs (SAC). Der 75-jährige Alpinist wurde am vergangenen Samstag anlässlich der Hauptversammlung in Kandersteg zum Ehrenmitglied ernannt. Wie Franz Baumgartner ausführte, der in Frutigen als Berg- und Canyoningführer tätig ist, hat Hannes Grossen bereits in den Jugendjahren Freude am Bergsport gefunden.