Hardegg-Leist spendet 6000 Franken für Brandopfer

Haus wird wieder aufgebaut

In einer spontanen Aktion errichtete der Hardegg-Leist kurz nach dem Brand ein Spendenkonto – ganz nach dem Motto «Nachbarschaft ist mehr als im gleichen Gebiet wohnen». Die Sammlung bei den 88 Mitgliedern habe einen ansehnlichen Betrag ergeben, den der Vorstand schliesslich auf 6000 Franken aufrundete. Nun konnte das Geld also den betroffenen Familien übergeben werden.

Roland Zumbrunnen, selber seit 71 Jahren im Haus am Ortbühlweg wohnend, nutzt die Gelegenheit, um sich im Namen der ganzen Familie herzlich zu bedanken – nebst dem Hardegg-Leist auch bei allen andern Helfenden: «Die grossartige und spontane Hilfe, die wir erleben durften, hat uns berührt – sie ist wohl nur in unserer Nachbarschaft möglich. An dieser Stelle danke ich allen grossen und kleinen Helfern in der für uns so schwierigen Zeit, die uns so lieb unterstützt haben!»

Nach dem Leid beginnt nun die Phase der Instandstellung des Hauses, und alle Beteiligten hoffen, dass in Zukunft, nach dem Einzug ins sanierte Haus, wieder glückliche Zeiten einkehren werden.