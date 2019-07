Hitze und Trockenheit setzen dem Wald zu

Es braucht keinen sonderlich geschulten Blick, um festzustellen: In den Wäldern weitum stehen derzeit ausserordentlich viele kranke Bäume, deren dürres Rotbraun sich deutlich vom satten Grün der Umgebung abhebt. «Wir haben gerade vor kurzem in der Dornhalde in Heimberg Bäume fällen müssen, die eine Gefahr für das benachbarte Quartier hätten darstellen können», sagt Jakob Schneiter.