Höchstleistungen beginnen im Kopf

Die Einschätzung

Evelyne Binsack gehört zu der Handvoll Menschen weltweit, die es geschafft haben, mit eigener Muskelkraft den 8848 Meter hohen Mount Everest – den höchsten Berg der Welt – zu bezwingen sowie den Süd- wie auch den Nordpol zu erreichen. Üben, üben, üben sei eines der Erfolgsrezepte, sagte sie. Aber nicht nur. «Persönliche Selbstverantwortung, Willenskraft wie auch Selbstverantwortung im Team sind ebenso wichtig», sagte sie.

Und sie spannte damit den Bogen zu den KMU. Auch dort würden diese Faktoren über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Und die Abenteurerin spannte den Bogen noch weiter. «Wer zu stark fokussiert, wird bald mit dem Thema Selbstüberschätzung konfrontiert, dann hat man sich nicht mehr im Griff», betonte Binsack. «Am Berg mit fatalen Folgen, im Geschäftsleben als Burn-out oder Depression bekannt.»

Um solche Grenzen kennen zu lernen, sei es manchmal dennoch nötig, über die Grenzen zu gehen. «Man muss aber wissen, wie weit man gehen kann», so die 52-jährige Bergführerin weiter. Auch wenn der Gipfel zum Greifen nah ist, sei manchmal ein Schritt zurück der bessere Weg. «Lieber einmal verlieren, statt verlieren», meinte sie. Oder anders ausgedrückt: Lieber einmal aufgeben als das Leben verlieren.

Das Versprechen

Evelyne Binsack sprach auch über Erfahrungen, welche sie am Südpol gemacht hatte. Das 484-Tage-Abenteuer «Expedition Antarctica» führte die Extremsportlerin von der Schweiz per Velo, zu Fuss und mit Ski und Schlitten über 25'000 Kilometer an den südlichsten Punkt der Erde; die letzte und entscheidende Etappe in einem zusammengewürfelten Team mit vier Männern. «Wir hatten uns vorher nicht gekannt und gaben uns das Versprechen, dass wir zusammen den Südpol erreichen werden», erzählte sie. Und: «Dies hat einiges aufgerollt.» So sei zum Beispiel ihr Schokoladenpulvervorrat verschwunden.

Evelyne Binsack musste einteilen und erlitt sechs Tage vor dem Ziel einen Kollaps. «Der Körper machte nicht mehr mit», sagte sie. Dies brachte die Solidarität im Team ins Rollen. Binsacks Schokoladenpulver tauchte unvermittelt im Schlitten eines Mitstreiters wieder auf, ein weiterer nahm sie ans Seil, nicht um sie an den Südpol zu ziehen, sondern um ihr Halt und die Gewissheit zu geben: «Wir schaffen das gemeinsam.» Und Evelyne Binsack spannte den Bogen erneut zu den anwesenden Gewerbetreibenden: «Wenn es kritisch wird, dann muss man im Team zusammenstehen können.» Und: «Der beste Coach ist das Herz, das dir sagt, wohin es gehen will.»