Hoffmatte: Der Stadtrat entscheidet über den nächsten Schritt

Die Folgen einer Ablehnung

Wird die Überbauung vollständig umgesetzt, profitiert die Stadt finanziell: Weil die Parzelle mit der Umzonung an Wert gewinnt, würde eine sogenannte Mehrwertabgabe in der Höhe von 3,8 Millionen Franken in die städtische Spezialfinanzierung «Mehrwertausgleich» fliessen. Eingesetzt wird das Geld in dieser Spezialfinanzierung für die Siedlungsentwicklung nach innen und den Schutz von Kulturland.

Doch was geschieht, wenn das Stadtparlament am 24. Oktober Nein sagt? Dann behält die heutige Zonenzuordnung ihre Gültigkeit. Realisiert werden können in diesem Fall laut Stadtratsunterlagen maximal 17,5 Meter hohe Gewerbe- und Industriebauten. Dieses Szenario widerspreche den Zielen der Stadt für das Areal und führe zum Scheitern eines aus Sicht des Gemeinderats vorbildlichen Vorhabens zur Siedlungsentwicklung nach innen – Stichwort Verdichtung.

Kritisch würde die Situation zudem laut Gemeinderat für die Stiftung Wohnen im Alter: Sie könnte entgegen ihrer Strategie nur 2 statt 3 Standorte betreiben – die notwendige Sanierung der Standorte Martinzentrum und Sonnmatt würde länger dauern und mehr kosten.

Und schliesslich macht der Gemeinderat in den Stadtratsunterlagen einen Verweis auf die – heftig umstrittene – Schliessung des Schorenschulhauses: Dank dem neu geschaffenen Angebot, das insbesondere auch für Familien attraktiv sei, könne sichergestellt werden, «dass mittelfristig der Schulstandort Schoren weiterbetrieben werden kann».

Referendum ist möglich

Definitiv in trockenen Tüchern ist das Projekt jedoch auch bei einem Ja des Stadtparlaments nicht: Die Vorlage unterliegt dem fakultativen Referendum. Zudem muss der Kanton das Geschäft genehmigen – und für das konkrete Bauprojekt wird dereinst ein Baubewilligungsverfahren durchgeführt.