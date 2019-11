HPS Niesen: In Waben lernen

So kam es, dass die Lehrpersonen beim Vorstand der HPS Niesen einen Antrag stellten, damit ein solches Lernwaben-Projekt am Standort Frutigen realisiert werden konnte. Unter Beteiligung der Schüler, Praktikanten und Lehrpersonen wurde dann angepackt: Koordinieren, Material beschaffen, Absprachen treffen, malen, malen, malen…

Dank der Mithilfe interner und externer Partner habe das Projekt in wenigen Wochen umgesetzt werden können, teilt die Heilpädagogische Schule mit. Produziert wurden die Lernwaben im Bad Heustrich, wo auch ehemalige HPS-Schüler tätig sind.

Mittlerweile sind die Lernwaben rege in Gebrauch. Béatrice Haas: «Die Kinder sind in den Lernwaben konzentrierter und können sich besser auf ihre Aufgaben fokussieren. Sie können ihr Bewegungsbedürfnis beim Auf- und Absteigen ausleben, zudem ist ein gewisses Mass an Konzentration erforderlich.»

Der Präsident der HPS Niesen, Roland Teuscher, würdigte die Idee und den damit verbundenen Einsatz aller Beteiligten und wünschte «viel Freude bei der Benützung dieses neuen Unterrichtselementes».