«Ich bin das Kulturgruppen-Urgestein»

Und sie erinnert sich an Erlebnisse mit Künstlern. Etwa an den Pantomimen, der erst kurz vor der Vorstellung feststellte, dass ihm ein wichtiges Requisit fehlte. An den Clown, der der Sängerin, die mit ihm auftrat, keinen Raum liess und nicht mehr zu bremsen war. Und schliesslich auch an die oft persönlichen Kontakte zu den vielen auftretenden Künstlern.

«Das Leben ist zu kurz»

Trotz all dieser Erlebnisse denkt Maria Pfister jetzt ans Aufhören: «Ende Saison ist Schluss», sagt die 73-Jährige. Dies im Wissen darum, dass sie als «Urgestein der Kulturgruppe» eine grosse Lücke hinterlässt. «Aber», sagt Maria Pfister, die auch bei der Thuner Kantorei mitwirkt, «ich möchte mehr Freiraum für andere Sachen.» Zum Beispiel für die Familie, die sieben Enkel oder das Puppenspiel. «Das Leben ist schon so zu kurz, um all das zu machen, was man möchte», sagt sie.