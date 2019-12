Ideenpool für Saanen

Gemeindepräsident Toni von Grünigen blickte positiv in die Zukunft des Projekts, für dessen Logo der Saaner Wappenkranich so gedreht wurde, dass er vorwärtsblickt. «Etwas schade ist, dass hauptsächlich Leute mitmachten, die schon bisher engagiert sind», fand er. Das priorisierte Thema ist für ihn nicht neu, die Gemeinde hat bereits zweimal Vorschläge in die entsprechende Richtung gemacht, die aber abgelehnt wurden.

Vorgesehen ist jetzt, dass die Arbeitsgruppen am 25. Januar eine Exkursion zu einem bereits umgesetzten Projekt machen und dann in zwei Workshops am 16. und am 30. März Entwicklungsziele und -schwerpunkte erarbeiten. Diese werden am 9. Mai 2020 öffentlich vorgestellt. Interessierte sind eingeladen, in einer oder mehreren Arbeitsgruppen mitzuwirken.

Kontaktdaten: www.zukunft-saanen.ch; toni.vongruenigen@saanen.ch; thomas.bollmann@saanen.ch; lorenz.kurtz@planval.ch;florian.jakob@planval.ch