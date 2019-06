In Thun dreht sich alles um Musik

Die einen tragen schwarze Hüte, andere sind mit einer roten Fliege bestückt. Doch eines haben die elegant gekleideten Menschen in Thun gemeinsam: Sie halten ein glänzendes Instrument unter dem Arm. Über 6600 Musikantinnen und Musikanten spielen am Bernischen Kantonal-Musikfest (BKMF), so viele wie noch nie.

Auf der Seestrasse marschieren gerade einige Musikbegeisterte im Gleichschritt. Etliche Zuschauer, welche am Strassenrand stehen, beobachten die eingeübte Parademusik. Auch Lukas Wyttenbach von der Musikgesellschaft Fahrni aus dem Emmental klatscht mit. «Es ist schön, einem Publikum zu zeigen, was man auf die Beine gestellt hat», sagt der 33-Jährige.

Jeder Schritt wird beobachtet

Brass Bands, Tambourengruppen und Harmoniemusiken zeigen am Kantonalen in Thun, was sie in den letzten Monaten geprobt haben. Die Marschmusikparade wird nun von drei Juroren anhand von strengen Kriterien bewertet. Sie achten dabei auf die Akustik und das Auftreten. «Für mich ist die Rangliste aber Nebensache», so Wyttenbach. Unterdessen sind die Klänge kurzfristig verstummt. Die nächste Musikgruppe macht sich für ihren Auftritt bereit.

Saxophon, Kornett und Tuba vereinen sich

Nicht nur die Musikanten haben viel Zeit für diese zwei Wochenende investiert. Roman Gimmel, OK-Präsident des BKMF, steht mit Funkgerät ausgerüstet vor dem KKThun. «Endlich ist es zur Geburt von diesem Kind gekommen», sagt er zufrieden. Sponsoren und Helfer mussten hartnäckig gesucht werden. Statt 1000 Freiwillige haben die Organisatoren nur 500 aufbieten können. An diesem Juni-Wochenende machen ihnen unter anderem das Jodlerfest in Brienz oder das Turnfest in Aarau Konkurrenz.

Dennoch erwarten die Organisatoren rund 10'000 Zuschauer. «Natürlich muss das Wetter mitspielen», so Gimmel. Wie gerufen müssen sich die Besucher und Musikanten plötzlich unter ein Dach retten. Ein kurzer, aber heftiger Regenschauer zieht am See vorbei. Schon wenige Minuten später vereinen sich Saxophon, Kornett, Tuba und weitere Blasinstrumente zum nächsten Marsch.

Das Bernische Kantonal-Musikfest findet vom 14. bis 16. und 21. bis 23. Juni in Thun statt. Weitere Informationen www.bkmf2019.ch. (Berner Zeitung)