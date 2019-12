Ist Myles Robinsons Tod wirklich aufgeklärt?

Es war der 22. Dezember, nachts nach zwei Uhr: Myles Robinson, ein junger Tourist aus Wandsworth bei London, der in seiner Jugendzeit mit seiner zwei Jahre älteren Schwester Cara und ihren Eltern viele glückliche Urlaube in Wengen verbracht hatte, verliess um diese Zeit gemeinsam mit einer Bekannten der Familie die Blue-Monkey-Bar im Gruebigässli. Er begleitete sie in ihr nahe gelegenes Domizil. Danach verschwand der junge Engländer spurlos.