Fussballfans: Ja zu Dialog – Nein zu Mehrkosten

Postulantin Kropf erwähnte, dass die Fans durchaus bereit seien, sich konstruktiv einzubringen. «Dabei ist das Vertrauensverhältnis das A und O», so Kropf. Dies erreiche man, indem die Ansprechpersonen der Dialogteams immer dieselben seien – und diese mit den Fans auch ausserhalb der Spieltage in Kontakt träten. «Der dialogorientierte Ansatz ist am erfolgversprechendsten.» Unterstützung erhielt Kropf von Cloe Weber (Grüne / Junge Grüne): «Es liegt viel Potenzial in diesem Ansatz, wie die Beispiele in England oder Schweden zeigen», sagte sie. «Bei der Senkung der Polizeikosten sind wir sofort dabei», gab Hanspeter Aellig (FDP) zu Protokoll. Der Dialog sollte indes zu Abmachungen führen, die von beiden Seiten eingehalten würden. «Der Ball liegt da sicher nicht bei der öffentlichen Hand.»

Gleich wie Aellig betonten Susanne Gygax (EVP/EDU/CVP) sowie Reto Vannini (GLP/BDP), dass sie nicht bereit seien, noch mehr Geld für weitere Massnahmen zu sprechen. Da sei nicht zuletzt auch die Liga gefordert. Serge Lanz (SVP) wies derweil auf bereits bestehende Bemühungen von Stadt und Polizei um Dialog hin. «Wir sind deshalb mittlerweile etwas müde, Vorstösse zu diesem Thema noch ruhig und sachlich anzuschauen.»

Gemeinderat Peter Siegenthaler (SP) erwähnte wiederum, dass sich Vertreter der FC-Thun-Fangruppe Block Süd inzwischen wieder am runden Tisch beteiligen würden. Zudem gebe es aktuell kaum Probleme bei Heimspielen. «Negativ ist das Verhalten einiger Thuner Fans derzeit dagegen bei Auswärtspartien», so Siegenthaler. Letztes Wochenende etwa gab es bei einem ungeplanten Halt des Extra-Fanzugs in Ins einen Verletzten wegen eines Schottersteinwurfs. Die Ermittlungen zu diesem und zwei weiteren Fällen seien am Laufen. Am Ende nahm der Stadtrat das Postulat einstimmig an, schrieb es jedoch mit 19 zu 15 Stimmen noch nicht ab.