Jetzt gilt es ernst

Seit Freitag sind die besten Handwerkerinnen und Handwerker der Schweiz im Einsatz: An den WorldSkills in Kasan, Russland, messen sie sich mit den Besten der Welt. Auch drei Teilnehmer aus der Region Thun und Oberland treten an den Berufsweltmeisterschaften an: Josia Langhart aus Steffisburg in der Kategorie Mechatronik, Michael Schranz aus Adelboden in der Kategorie Anlageelektrik und Thomas Schranz aus Frutigen in der Kategorie Polymechaniker/Automation (wir berichteten).