Johann Sebastian Bach war einJazz-Musiker

Er komme gerade von einem Jazzfestival im Süden Israels, erzählt Nitai Hershkovits am Telefon. Jetzt steigt der 31-jährige israelische Jazzpianist in das Flugzeug und reist nach Thun. Nein, hier findet kein Jazzfestival statt: Nitai Hershkovits tritt am 31. August an den Bachwochen auf. «Jazz & Bach» lautet der Titel des Konzertabends, den Hershkovits im Trio mit dem Schlagzeuger Amir Bresler und dem Bassisten Or Bareket geben wird.