Kein Platz mehr für Emotionen

Aber lassen wir mal die Emotionen aussen vor und betrachten die nackten Zahlen: Diese zeigen, dass sich die Schifffahrt auf Thuner- und Brienzersee grosser Beliebtheit erfreut. Rund eine Million Passagiere pro Saison wurde in den letzten Jahren fast zur Normalität. Trotzdem ist der Betrieb nur mit Ach und Krach eigenwirtschaftlich. Man braucht kein Betriebswirtschafter zu sein, um zu erkennen: Wenn es trotz passablen bis guten Einnahmen harzt, müssen die Kosten runter.

Damit ist klar, dass jene Schiffe in den Fokus rücken, die wenig Passagiere befördern. Und damit wenig Geld einbringen – und gleichzeitig vergleichsweise hohe Kosten in Unterhalt und Betrieb verursachen.

Der Entscheid, die Flotte zu verkleinern, ist ein kühler und ein rechnerischer – und er ist betriebswirtschaftlich nachvollziehbar. Für Emotionen hat es im globalen Tourismusmarkt nur noch auf Kundenseite Platz. Nicht aber in der Buchhaltung. Und: Wenn die BLS das «Oberhofnerli» aufgeben will, heisst das noch nicht, dass sie es auch verschrottet. Es gibt genügend Private rund um den Thunersee, die Know-how und finanzielle Mittel dazu haben, das Schifflein in Eigenregie für Charterfahrten anzubieten– wenn sie denn wollen.