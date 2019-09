Kleinkunst für 1500 Schulkinder

Den «Schweizerischen Tag der Kleinkunst» gibt es seit bald 20 Jahren. Am 13. September findet er erneut statt. Im Vormittagsprogramm werden acht Spielorte in der ganzen Stadt Thun bespielt. Dreimal, um 9, 10 und 11 Uhr, treten die einzelnen Formationen zu einer 30-minütigen Show an. 1500 Schulkinder aus dem Einzugsgebiet Thun kommen so in Kontakt mit Künstlerinnen und Künstlern.