Klingendes Wochenende

Alle Formationen erfreuten mit drei konzertanten Kompositionen, die Vreni Blesi wie immer mit vielen Informationen vorstellte. So wusste sie unter anderem, dass die Chäppidrücker’s Merligen heuer das 30-jährige Bestehen feiern können. «Sie veranstalten keine Feierlichkeiten. Aber ein neues Outfit haben sie sich geleistet», erklärte sie und überprüfte «handgreiflich» die Qualität der Hemden.

Zauberhafte Klarinetten

Während in der Aula mehrheitlich böhmisch-mährische Melodien im Walzer- oder Polkatakt vorgetragen wurden, kam in der Festhalle ein breites Spektrum an bekannten Melodien zur Aufführung. Die Sense-Musikanten beeindruckten mit musikalischen Landschaftsbildern und einem Schweizer-Lieder-Medley. Hochstehende Unterhaltung boten verschiedene Solisten der Aareländer Musikanten.

Allen voran Elisabeth Münger und Peter Schmutz, die mit ihren Instrumenten dem Titel «Zauberhafte Klarinetten» alle Ehre machten, oder Markus Moser und Stefan Schütz mit Tenor- und Flügelhorn. Es wurden Schlager, Filmmelodien und populäre Volksmusik intoniert. Freundschaftlich verbunden mit der Gürbetaler Blaskapelle, übergab ihr Vreni Blesi die Komposition «Für Vreni», in der Hoffnung, sie einmal von ihr zu hören.

Die Bouele-Musig Langnau verströmte ansteckende Lebensfreude. Die gestrigen Vorträge eröffneten in der Festhalle die Thunersee-Musikanten. Die Schiller­musik Unterseen war froh, dass für den erkrankten Dirigenten Bruno Gurtner der Dirigent der Chisetaler Blaskapelle, Florian Krenger, einsprang.

Zum Abschied überreichten die «Lederhosen» als Dank für die langjährige Freundschaft mit dem MVR der neuen Ehrenpräsidentin Elsbeth Saurer einen Geschenkkorb. Saurer engagiert sich weiter für die Blaskapellentreffen. Die neue MVR-Präsidentin heisst Melanie Sommer.