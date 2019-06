Knapp 2 Millionen für neue Werkleitungen

Gerade mal 64 Personen oder 2,08 Prozent der Stimmberechtigten nahmen am Mittwochabend in Hilterfingen an der Gemeindeversammlung teil. «Das dürfte wohl ein Minusrekord sein», meinte Gemeindepräsident Gerhard Beindorff (FDP) und fügte an: «Ihr habt jetzt eine ziemlich grosse Verantwortung bezüglich Abstimmung.» Und er hatte nicht unrecht. Galt es doch über einen Kredit von 1,94 Millionen Franken zu befinden.