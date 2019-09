Kunst statt Kiosk

Er ist auf dem Weg zur Arbeit, als er am Guisanplatz in Thun vorbeigeht und ihm der leer stehende Kiosk an der Allmendbrücke ins Auge fällt. Da kommt dem Künstler Dominik Stauch die Idee: ein neuer Kunstraum für Thun.

«Der Standort wäre optimal. Ein Kunstraum würde als Ergänzung zum Kultlokal Café-Bar Mokka und Kino Rex für ein kulturelles Ambiente sorgen», denkt sich Stauch. Er will die Idee unbedingt weiterverfolgen.

«Auch weil sich in Thun in Sachen Kunst aktuell nur wenig tut», wie er sagt. Da der gebürtige Londoner schon lange in der Thuner Kunstszene tätig ist, fällt es ihm leicht, schnell Leute zu finden, die bei der Umsetzung mithelfen wollen.

Im Mai gründeten die Kunstvermittlerin Myriam Loepfe, der Künstler Paul Le Grand, die Künstlerin Raffaella Chiara, die im November mit dem Thuner Kunstpreis ausgezeichnet wird, der Architekt Johannes Saurer und Stauch den Kunstverein Thun.

Eine spannende Kombination: «Wir sind fünf Individualisten, die es sich gewohnt sind, allein zu arbeiten. Da ist es wichtig, dass wir uns untereinander verständigen», sagt er. Zwar sei jedem Mitglied eine bestimmte Position zugeordnet.

Man halte die Hierarchien aber flach. «Nebst dem Engagement im Verein kommen wir alle auch noch anderen Verpflichtungen nach. Es ist wichtig, dass wir flexibel aufgestellt sind», sagt Myriam Loepfe, Präsidentin des Kunstvereins.

Dreijährige Nutzungsfrist

Kurz nach der Gründung setzen sie sich mit der Stadt in Verbindung. «Für uns kam die Anfrage zum richtigen Zeitpunkt. «Wir hatten ebenfalls die Idee für einen Kunstraum im Hinterkopf», sagt Marianne Flubacher, Leiterin der Kulturabteilung der Stadt.

Geplant hatte die Stadt aber nichts Konkretes, das habe sich erst auf Anfrage des Vereins so ergeben, teilt Flubacher mit. Der Kulturverein kann den alten Kiosk die kommenden drei Jahre nutzen. «Wir sind sehr erfreut, dass diese Lösung zustande gekommen ist», sagt sie.