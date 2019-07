Lanz wünscht sich einheitliche Öffnungszeiten

Welche Note finden Sie denn angebracht?

Ich möchte uns nicht benoten. Wir streben einen guten und konstruktiven Kontakt mit dem Gewerbe an. Das gelingt nicht immer, aber wir bemühen uns. Ich würde mir wünschen, dass unsere Bestrebungen besser wahrgenommen werden.

Nichts beschäftigt die Thuner Detaillisten mehr als die Verkehrs- und Parkplatzsituation. Wo konkret drückt der Schuh?

Während Jahrzehnten hatten wir ein anderes Verkehrsregime. Man kann nicht erwarten, dass nach einer grundlegenden Änderung vom ersten Tag an alles optimal läuft. Aktuell testen wir Fussgängerzonen mit grosszügiger Anlieferung während eines Jahres. Die Frage stellt sich: Was müssen wir optimieren? Oft sind die Anliegen des Gewerbes auch gegenläufig: Während die einen zu wenig Zugänglichkeit beklagen, monieren andere zu viel Durchgangsverkehr. Die Anlieferung in Thun ist eine Besonderheit, weil das Bälliz und die Hauptgasse nur von einer Seite her angefahren werden können. Wir sind also eingeschränkt in den Alternativen. Entsprechend versuchen wir, pragmatisch vorzugehen und diesem speziellen Umstand Rechnung zu tragen.

Die Situation in der Innenstadt hat sich für die Gewerbetreibenden verschlechtert oder gar sehr verschlechtert, stellen drei Viertel von ihnen fest. Was unternehmen Sie?

Diese Wahrnehmung führe ich nicht nur auf die unmittelbar von der Politik beeinflussbaren Faktoren zurück. Das Einkaufsverhalten hat sich geändert. Wegen des Onlinehandels suchen Kunden in den Innenstädten vermehrt das Erlebnis, weniger den reinen Einkauf. Dieser Herausforderung muss sich der Einzelhandel stellen. Diese Rahmenbedingungen können wir als städtische Behörde nicht beeinflussen. Da ist Innovation gefragt.

79 Prozent sehen dennoch Handlungsbedarf bei der Stadt. Tun Sie nicht genug?

Da müsste ich genauer wissen, was denn die Erwartungen sind. Der Handel selbst muss auch Anstrengungen unternehmen. Einheitliche Öffnungszeiten wären wünschenswert. Wir können den Gewerblern nicht vorschreiben, wann sie ihre Läden öffnen. Ich wünschte mir, dass sich die Detailhändler in der Innenstadt noch mehr als Gemeinschaft verstehen. Sie könnten sich noch stärker als grosses Einkaufszentrum mit einem vielfältigen Charakter präsentieren. Wir sollten zudem nicht alles schlechtreden: Thun bietet eine attraktive Innenstadt.

«Wenn sich das Verhalten ändert und wir die Rahmenbedingungen nicht, werden die Probleme für den stationären Detailhandel aus meiner Sicht eher grösser.» Raphael Lanz

Das veränderte Konsumverhalten macht in Thun offenbar stärker zu schaffen als in Bern. Können Sie sich das erklären?

Für mich ist plausibel, dass das veränderte Konsumverhalten als übergeordnetes Element hier stärker gewichtet wird als behördliche Auflagen und die Note für die Behörde deshalb auch besser ausfällt. Offenbar fühlt man sich in Bern mehr eingeschränkt.