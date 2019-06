Lerchenfeld via Uetendorf

Nach dem Verlegen der Fernwärmeleitungen laufen vom 24. Juni bis am 24. August im Bereich Kreuzung Waldeck die Bauarbeiten für die Gas- und Wasserleitungen der Energie Thun AG und die Strassensanierung.

Dazu gehören der Kreiselbau und eine neue Bushaltestelle auf der Lerchenfeldstrasse. Um die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten, wird von Montag bis Freitag von 5 bis 23 Uhr im Zweischichtbetrieb und am Samstag von 7 bis 12 Uhr gearbeitet, schreibt die Stadt Thun in einer Mitteilung.

Auf der Allmendstrasse wird der Verkehr im Baustellenbereich einstreifig wechselseitig geführt und mit Lichtsignalanlagen geregelt. Die Einmündung in die Lerchenfeldstrasse muss in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Das Lerchenfeldquartier ist mit Auto und Lastwagen ausschliesslich über die Uttigen- und Brüggstrasse in Uetendorf erreichbar. Per Fahrrad erreicht man das Quartier über die Feuerwerkerstrasse.

Ab dem 5. August wird auch die Einmündung in die Flugplatzstrasse gesperrt. Der Flugplatz und die Sportanlagen Waldeck sind ausschliesslich über die Flugplatzstrasse aus Thierachern erreichbar.

Für Fussgängerinnen und Fussgänger bleiben im und um den Baustellenbereich Gehwege und Korridore offen. Velofahrende können diese Korridore benutzen, müssen das Velo aber über kurze Distanz stossen.

Die STI-Busse der Linie 4 Lerchenfeld werden durch das Waffenplatzareal und die Feuerwerkerstrasse ins Lerchenfeld geführt. Die Bushaltestellen Waldeck werden provisorisch angeordnet. Die STI-Linien 50 und 51 Blumenstein verkehren auf der ursprünglichen Route.

Detaillierte Infos zum Busverkehr stellt die STI AG auf www.stibus.ch oder auf der STI-Fahrplan-App mit Echtzeitinformationen zur Verfügung. Der Ortsbus Uetendorf der Postauto AG (Linie 58) wird über die Uttigenstrasse zur Haltestelle Ortsstrasse geführt. (egs)