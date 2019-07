Mamma mia! Unsere 15 Pointen zu 15 Filmen

Das Aarekino beim Restaurant Zündkapselfabrik steigt in die achte Runde: Von 7. bis 21. Juli zeigt die Thuner Sozialfirma Transfair 15 Filme auf der jenseits der Aare installierten Grossleinwand. Hinter den Kulissen sind zahlreiche Menschen engagiert, die aus psychischen Gründen besonders herausgefordert sind.

Den Organisatoren ist es denn auch immer wieder ein Anliegen, Filme zu sozialen und gesellschaftlichen Themen ins Programm aufzunehmen. Zum Auftakt läuft dieses Jahr «Unser Kind». Das Drama des Thuner Regisseurs Luki Frieden erzählt die Geschichte eines Paars, das sich auf sein erstes Kind freut. Nach einer Routineuntersuchung wird der Verdacht auf eine mögliche Behinderung geäussert.

Nun müssen die werdenden Eltern ihre Beziehung und ihre grundsätzliche Einstellung zum Leben überdenken. Luki Frieden und Hauptdarstellerin Sonja Riesen werden am 7. Juli anwesend sein und Fragen zum in Thun gedrehten Film beantworten. Auch sonst ist der Schweizer Film nebst Hollywoodproduktionen wie der «Mamma Mia»-Fortsetzung, dem Queen-Film «Bohemian Rhapsody» oder dem Oscargewinner «Green Book» gut vertreten: Mit dem Historienfilm «Zwingli» und der vergnüglichen Komödie «Wolkenbruch».

Infos und Vorverkauf Im Internet unter www.aarekino.ch. Quellen für die Filmpointen: u.a. Wikipedia, Internet Movie Database

7. Juli: «Unser Kind»

Die Pointe: Hauptdarstellerin Sonja Riesen, die im Film ihr erstes Kind erwartet, war im realen Leben damals schon zweifache Mutter. Jaël Malli, die im Film ihre Schwester und eine dreifache Mutter spielte, hatte selber noch keine Kinder. Mittlerweile ist sie Mutter des 1½-jährigen Eliah.

8. Juli: «Mamma Mia 2»

Die Pointe: Obwohl Meryl Streep seit über 40 Jahren im Geschäft ist, war «Mamma Mia 2» das allererste Sequel in ihrer Karriere. Es hat sich gelohnt: Keiner ihrer anderen Filme war am Startwochenende erfolgreicher. Das gilt übrigens auch für die Co-Stars Amanda Seyfried und Cher.

9. Juli: «Die Berufung»

Die Pointe: Felicity Jones spielt die Juristin Ruth Bader Ginsburg, die in den USA gegen geschlechterdiskriminierende Gesetze kämpfte. Aber auch die «echte» Ruth Bader Ginsburg taucht gegen Ende des Films auf: Sie spielt sich selber. Geschrieben hat den Film übrigens Ginsburgs Neffe.

10. Juli: «Der verlorene Sohn»

Die Pointe: Ein Pfarrerssohn wird gezwungen, seine Homosexualität durch ein Therapieprogramm der Kirche zu unterdrücken. Der Film basiert auf der Biografie von Garrard Conley. Als diese 2016 erschien, hatten erst sechs US-Staaten solche «Umwandlungstherapien» verboten.

11. Juli: «100 Dinge»

Die Pointe: Zwei Freunde geben in dieser Komödie für 100 Tage ihre Besitztümer auf; jeden Tag bekommen sie nur einen Gegenstand zurück. Darsteller und Regisseur Florian David Fitz liess sich von einer finnischen Doku inspirieren: Petri Luukkainen zog das radikale Experiment einst selber durch.

12. Juli: «Bohemian Rhapsody»

Die Pointe: Rami Malek, der im Biopic Freddie Mercury spielt, soll die Rolle unter anderem erhalten haben, weil seine Kieferpartie die Produzenten an jene des Queen-Sängers erinnerte. Um Mercurys starken Überbiss nachzuahmen, mussten ihm aber spezielle Zahnprothesen eingepasst werden.

13. Juli: «So ist das Leben»

Die Pointe: Wegen dieser generationenübergreifenden Liebesgeschichte gab es Ende 2017 zwischen Amazon Studios, Universal Pictures und Paramount Pictures einen regelrechten Bieterkrieg zu den Vertriebsrechten. Amazon holte sich die Rechte mit einem Gebot von über 10 Millionen Dollar.

14. Juli: «Der Junge muss an die frische Luft»

Die Pointe: Nicht nur die Autobiografie von Hape Kerkeling war ein Grosserfolg – auch die Verfilmung lockte die Massen an: «Der Junge muss an die frische Luft» war 2018 in Deutschland auf Platz 2 der Jahrescharts. Über 3,5 Millionen Menschen sahen den Film.

15. Juli: «Book Club»

Die Pointe: Der Alltag von vier nicht mehr ganz jungen Freundinnen wird auf den Kopf gestellt, als sie in ihrem Buchclub «50 Shades of Grey» lesen. Mit dabei sind in der romantischen Komödie gleich vier Oscargewinner: Diane Keaton, Jane Fonda, Mary Steenburgen und Richard Dreyfuss.

16. Juli: «The Post»

Die Pointe: In Spielbergs Film über den Pentagon-Papers-Skandal im Jahr 1971 spielt Tom Hanks mit, der ein Sammler von Vintage-Schreibmaschinen ist. Er testete alle Maschinen im Zeitungs-Newsroom auf dem Filmset und wählte eine für sich aus: Falls er sie nicht kaufen könne, stehle er sie, sagte Hanks.

17. Juli: «A Star Is Born»

Die Pointe: Bei den Dreharbeiten zum dramatisch-romantischen Musikfilm sangen die beiden Hauptdarsteller Bradley Cooper und Lady Gaga jeweils live. Sie habe ihn davon überzeugt, weil sie es hasse, Filme zu sehen, bei denen die Schauspieler zu den Liedern unkorrekt die Lippen bewegen.

18. Juli: «Monsieur Claude 2»

Die Pointe: In der Fortsetzung von «Monsieur Claude und seine Töchter» wollen die multikulturell verheirateten Töchter Frankreich verlassen, was ihr Vater verhindern will. Das Sequel war in Frankreich mit gegen 7 Millionen Kinobesuchen erfolgreich – wenn auch nicht so wie der erste Teil (über 12 Millionen).

19. Juli: «Zwingli»

Die Pointe: Im Schweizer Historienfilm spielt Charlotte Schwab die dem Zürcher Reformator nicht gutgesinnte Mutter von Huldrych Zwinglis Ehefrau Anna Reinhart. Im wahren Leben hingegen ist Charlotte Schwab die leibliche Mutter des Zwingli-Darstellers Max Simonischek...

20. Juli: «Green Book»

Die Pointe: Viggo Mortensen spielt den Italoamerikaner Tony Vallelonga, der den Pianisten Don Shirley in den 60ern auf Tournee begleitete. Vor dem Dreh war Mortensen bei der echten Familie Vallelonga eingeladen – das Essen dauerte sechs Stunden! Er sei beinahe geplatzt, sagte Mortensen später...

21. Juli: «Wolkenbruch»

Die Pointe: Die Komödie um einen orthodoxen Juden, der aus seiner starren Welt ausbricht, war 2018 mit über 270'000 Besuchern die erfolgreichste Schweizer Produktion. Da kann der zugrunde liegende Roman von Thomas Meyer nicht ganz mithalten: Er wurde rund 140'000-mal verkauft.

(Thuner Tagblatt)