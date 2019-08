Mann in Thun von Zug erfasst

Im Bereich der Seestrasse in Thun wurde die Leiche entdeckt. Quell: Google Streetview

Am Samstag wurde gegen 6.55 Uhr in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs in Thun Fahrtrichtung Spiez ein Person neben den Gleisen entdeckt. Die ausgerückten Einsatzkräfte fanden dort eine leblose, männliche Person vor, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilt. Ein Notarzt konnte bei der Person nur noch den Tod feststellen. Das Opfer ist formell noch nicht identifiziert, es bestehen jedoch konkrete Hinweise auf dessen Identität.