Mehr Platz und frischer Wind

Am 19. Mai 2015 sagten die Mitglieder des Vereins Solina an ihrer Hauptversammlung Ja zum Kredit über 27 Millionen Franken für den Umbau des bald 35-jährigen Gebäudes an der Ziegeleistrasse, am 15. September 2015 erfolgte der Spatenstich. Gut vier Jahre nach dem Startschuss zum Bauprojekt Solina+ ist es jetzt so weit: Das Alters- und Pflegeheim Solina wird am nächsten Samstag mit einem Gartenfest wiedereröffnet (vgl. Kasten unten am Text).