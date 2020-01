Meinungen zum Hochwasserschutz sind gefragt

In Sachen Hochwasserschutz und Längsvernetzung Zulg steht der nächste Schritt an: Ab dem 7. Februar kommt das Projekt in die öffentliche Auflage, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde Steffisburg heisst. Dass die Zulg, der Bergbach aus dem Eriz, Gefahren birgt, ist bekannt.