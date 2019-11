Mit Herz und Kraft für Nepal und Tibet

Wenige Wochen sind vergangen seit Bernhard Müllers Rückkehr aus Nepal in die Schweiz. Er war – wieder einmal – in seiner zweiten Heimat. Nicht um Urlaub zu machen, sondern um zu arbeiten. «Ich habe einen Bericht verfasst zuhanden des Bundesrates, der Regierung in Nepal, der Weltbank und des Internationalen Roten Kreuzes», sagt der 88-Jährige.