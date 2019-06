New Yorks Freiheitsstatue in Thun

Während die Proben für die Musicalkomödie «Ich war noch niemals in New York» in der Curlinghalle in Thun noch in vollem Gange sind, setzen die Handwerker auf der Seebühne zum letzten Schliff an.

Sie haben in den letzten Wochen rund 450 Tonnen Material für die Tribüne und das Bühnenbild samt Garderoben und Orchesterraum verarbeitet.

Die Mitarbeitenden der Firma Nüssli haben dabei 1100 Standfüsse auf den Seegrund gestellt, 2'5650 Holzschrauben eingedreht und den Hingucker des Bühnenbilds montiert: Die New Yorker Freiheitsstatue in der veränderten Version von Lady Liberty und einer Höhe von 18 Metern dominiert die Bühnen- und Tribünenkonstruktion.