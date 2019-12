Nicht erfunden – vielleicht übertrieben

Am Samstag las die beliebte Mundartdichterin Erika Wiedmer-Mani in der Bibliothek Schwenden Ausschnitte aus ihren sieben Büchern, die zum Teil vergriffen sind. «Miner Gschichti si nid erfunde, mengisch ubertrybe i e bitz, aber dem siit me schriftstellerischi Fryhiit», erklärte die Autorin schmunzelnd. Oft schweifen ihre Gedanken zurück in ihre Kindheit. Die langen Märsche auf die Alp und bis nach Oey sind ihr in guter Erinnerung. Auch ihre Angst vor «Vaganten». Einmal wollte ein Autofahrer die Mädchen mitnehmen. Diese liefen schreiend querfeldein und versteckten sich im nahen Wald. Sie fürchteten sich und trauten dem Mann nicht.