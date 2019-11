Niklaus Zenger ist «Grüner Baggerführer 2019»

Aktuelles Beispiel für die Schaffenskraft des Wilderswilers sei seine Arbeit am Brienzersee in der Gemeinde Niederried. «Auf Initiative des Renaturierungsfonds konnte auf einer öffentlichen Parzelle das Ufer abgeflacht und eine kleine Flachwasserzone geschaffen werden. Der Perimeter wurde mit Schilf, welches im Naturschutzgebiet Lütschisand in Bönigen abgetragen wurde, bepflanzt.» Dadurch sei wertvoller Lebensraum für Jungfische, Wasservögel und unzählige weitere Tiere entstanden. Ebenfalls Bestandteil dieses Projekts war die Erneuerung des Schilfschutzzauns beim Strandbad. Realisiert wurde dieses Projekt im März 2018. Die Projektkosten von rund 54000 Franken wurden vollständig durch den Renaturierungsfonds getragen.

Viele Projekte im Oberland

Auch andere Wasserbauprojekte im Berner Oberland tragen laut Mitteilung die Handschrift von Niklaus Zenger: «Bereits 2003 schaffte er in der Schadau in der Aare bei Thun neue Laichgründe für die Äsche. An der Aare bei Interlaken hat Niklaus Zenger in zwei Projekten (2010 und 2017/2019) weitere Massnahmen zur Verbesserung der Äschenlebensräume umgesetzt. Im Naturschutzgebiet Lütschisand in Bönigen wurden 2018 einerseits verlandete Teiche ausgebaggert als auch Verlandungen im Gerinne selber abgetragen. Auch eine zusätzliche Verbindung in den Brienzersee wurde erstellt. Durch die neuen, zum Teil auch etwas tieferen Wasserflächen entstanden wertvolle Laichplätze für Fische.» In diesem Jahr habe Zenger zudem Arbeiten bei der Gewässerrenaturierung des Waldmattligrabens realisiert. (pd/jez)