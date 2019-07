«Nur in weissen Socken»

Sie flogen am Samstag über Spiez, wo Ihre Eltern leben. Verspüren diese keine Angst, wenn Sie, Flügel an Flügel, mit bis zu 1000 Stundenkilometern durch die Lüfte donnern?

David Pereira: Nein, Angst haben sie meines Wissens keine. Es war für sie speziell, als ich mit dieser Displayfliegerei begonnen habe. Wenn man offen darüber spricht, was wir genau machen, hilft das mit, um sich daran zu gewöhnen.