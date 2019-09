Per Fahrrad an die Klimademo nach Bern

Zwei Gruppen am Start

Die Route, die Pro Velo Region Thun organisiert, führt von Thun über Münsingen nach Bern. Es gibt zwei Möglichkeiten: Wer es lieber gemütlich mag und mit Kindern und Anhänger unterwegs ist, kann am Freitag, 27. September, um 15 Uhr auf dem Rathausplatz in Thun starten.

Zusammen mit den beiden Gruppen aus dem Wallis und dem Berner Oberland geht die Reise nach Münsingen, wo eine Übernachtung im Pfadiheim ansteht. Am Samstagmorgen fährt die Gruppe nach Bern. Die zweite, zügigere Gruppe startet am Samstag, 28. September, um 8.30 Uhr auf dem Thuner Rathausplatz. Bei beiden Routen ist es möglich, unterwegs dazuzustossen.

Bereits 29 andere Routen

Schweizweit sind bereits 29 ganz unterschiedliche Routen geplant – etwa in Graubünden, im Wallis, in Basel oder in der Romandie. Die längsten und gemütlichsten Strecken starten in Graubünden, Zürich und Luzern. Die sportlichste Veloroute führt laut Veranstalter per Rennvelo in einem halben Tag von Zürich nach Bern.

Weiterhin ist es auch möglich, neue Routen zu erstellen und anzumelden. «Je mehr Routen bekannt werden und je mehr Menschen mitfahren,desto wirksamer wird die Forderung, bei der Klimapolitik endlich vorwärtszumachen», heisst es in der Mitteilung.

www.ibiketomoveit.ch