Rechnung deutlich besser als budgetiert

Das Budget rechnete noch mit einem Ertragsüberschuss von 102'900 Franken. Das ergibt eine Besserstellung von 1,4 Millionen Im allgemeinen Haushalt wurde ein Ertragsüberschuss von 1,037 Millionen erwirtschaftet – auch hier eine Besserstellung von 816'497 Franken.

Investitionen stehen an

Die vier spezialfinanzierten Konti schlossen alle mit einem Ertragsüberschuss ab, wobei Oehrli den Erfolg von 301'651 Franken in der Forstrechnung als besonders erfreulich bezeichnete.

Die Abschreibungen im allgemeinen Haushalt liegen mit 870262 Franken über den realisierten Nettoinvestitionen von 799'574 Franken. Daher muss der erzielte Überschuss dem Eigenkapital zugeführt werden.

Dies beläuft sich auf 3,596 Millionen Franken. Die positiven Ergebnisse liessen Fritz Gempeler nach der Notwendigkeit solcher Reserven fragen, welche insbesondere beim Abwasser mit beinahe 2,5 Millionen Franken seiner Meinung nach deutlich grösser sind als reglementarisch vorgesehen.

«Wir haben sehr gute Ergebnisse, aber es sind grosse Investitionen nötig und geplant. Es ist noch nichts ausdiskutiert», hielt Oehrli fest. Die Rechnung wurde stillschweigend bewilligt.

Neues Mauerteilstück

Die Tschingelstrasse wird auf einer Strecke von 1350 Metern und der Kirchweg auf 193 Metern saniert. Zuerst werden die Risse im Belag geschlossen, danach werden neue Tragdeckschichten eingebaut.

Vor der Sanierung wird an der Tschingelstrasse das talseitige Bankett stabilisiert und ein Betonriegel erstellt. An einigen Engpässen wird die Strasse zudem etwas verbreitert und ausgangs Dorf wird in der ersten Kurve die hangseitige Stützmauer durch eine Betonstützmauer ersetzt.

Die Kosten sind mit 825'000 Franken berechnet. Die Arbeiten werden im Spätherbst beginnen; sie werden über zwei Jahre verteilt ausgeführt.

Mit Einführung von HRM2 mussten die Liegenschaften des Finanzvermögens marktkonform bewertet werden; die Neubewertungsreserven waren schrittweise aufzulösen.

Zwingend ist die Schwankungs­reserve, was Reglementänderungen zur Folge hat. Das Reglement über die Spezialfinanzierung Neubewertungsreserve wird aufgelöst, unter dem Vorbehalt, dass das Reglement über die Spezialfinanzierung Schwankungsreserve von der Versammlung angenommen wird. Beides wurde stillschweigend angenommen.

Petition für Bus-Abendkurse

Die SP Sigriswil ersuchte den Gemeinderat, bei der Regionalen Verkehrskonferenz Oberland-West für die Fahrplanplanung 2022 bis 2025 die Einführung von mindestens zwei Abendkursen auf der Linie 24 zu beantragen. Urs Jäggi überbrachte an der Gemeindeversammlung die Petition mit 366 Unterschriften.