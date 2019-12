Reformierte distanzieren sich von Jesus.ch

«Jesus – Influencer Nr. 1: Keiner hat die Welt beeinflusst wie er.» Wer in Spiez oder im Saanenland in diesen Tagen den Briefkasten geleert hat, dürfte auf ein Druckprodukt mit ebendieser Titelstory gestossen sein. Es handelt sich um die regionalisierte Jubiläumsausgabe von «Jesus.ch-Print», die in einer Auflage von 6500 an die Spiezer Haushalte verteilt wurde. Die Version für das Saanenland ist mit 3000 Exemplaren erschienen. Bereits im Oktober waren 30'000 Thuner Ausgaben verteilt worden.