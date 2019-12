Romantische Atmosphäre im Schnitzerdorf

Von überall her waren Gäste angereist, um die sagenhaft romantische Atmosphäre mit Engeln aller Art, Kerzen-schein und Lichterglanz zu erleben. In der Schleegasse war am Sonntagabend eine Trychlergruppe unterwegs und untermalte die Szenerie mit urchigen Klängen. An den Märitständen gab es viel Handgemachtes zu bewundern, die Auswahl war riesig.

«Heuer habe ich so gut verkauft wie noch nie», sagte Marisa Gottardi aus Einigen. Sie bot Anisgüetzi, Brezeln und Nidletäfeli an. «Kerzen gehen immer», meinte Margrith Zumstein aus Lungern, die ihren Märitstand mit Eiszapfen aus Flauschstoff dekoriert hatte. Für die kleinen Gäste war das Rösslispiel am See wiederum die grösste Attraktion.