Sanierung des Hafens Lachen wird auf die lange Bank geschoben

Der Hafen Lachen ist in die Jahre gekommen. Die Stadt Thun wollte deshalb die ausserordentliche Seeabsenkung in diesem Winter nutzen, um ihn wieder auf Vordermann zu bringen. Nun haben Anwohner dem Gemeinderat aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. «Im Rahmen des laufenden, ordentlichen Baubewilligungsverfahrens gingen Einsprachen gegen das Vorhaben ein, die nun behandelt werden», schreibt die Stadt in einer Mitteilung. «Es sind mehrere Einsprecher», sagt Rolf Maurer, der Leiter des städtischen Tiefbauamts.