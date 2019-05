Schluss mit «Freitags bei Schertenleib»

«Eine Ära geht zu Ende.» Mit diesen Worten empfangen Ruedi und Claudia Schertenleib-Schwalm den Journalisten dieser Zeitung. Damit meinen sie die Schliessung des Lokals burgstrasse9 an der gleichnamigen Strasse in Thun per heute Freitag.

Begonnen hat die erwähnte Ära mit der Gründung der Schlosserei Schertenleib von Vater Hans im Jahr 1945. Ruedi Schertenleib übernahm diese im 1985 von seinem Vater, kaufte das Abbruchobjekt im Jahr 2000 der Stadt Thun ab und baute es innerhalb dreier Jahre zu einem Wohn- und Geschäftshaus aus und um.