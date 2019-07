Schwimmende Rekordjägerin musste abbrechen

Sabrina Wiedmer musste ihren zweiten Versuch, die Strecke zwischen der Isle of Man und Irland schwimmend hinter sich zu bringen, am späten Sonntagnachmittag abbrechen.

Zuvor war sie während viereinhalb Stunden gut unterwegs auf ihrer Mission, als erster Mensch von der Isle of Man aus nach Irland zu schwimmen. Doch dann machte ihr die Übelkeit und die Kälte zu schaffen.

Grund: Bei der Überfahrt von Irland zur Isle of Man wurde Sabrina Wiedmer seekrank. Deshalb konnte sie auch ihren zweiten Versuch, die Strecke schwimmend zurückzulegen, nicht erfolgreich abschliessen. Die Crew, die Sabrina begleitet, schreibt, es gehe ihr gut, aber sie brauche jetzt viel Liebe und eine heisse Dusche.

Beim Start war sie noch zuversichtlich

Noch am Sonntagvormittag war Sabrina Wiedmer guter Dinge, als sie beim Schloss Peel auf der Isle of Man zwischen England und Irland ins Wassser stieg: Die gebürtige Steffisburgerin Sabrina Wiedmer (30) lancierte damit den zweiten Anlauf, als erster Mensch überhaupt die Strecke zwischen der Insel und Irland schwimmend zurückzulegen.

Bereits im Herbst 2017 hatte sie einen Versuch gewagt, und war auch gut unterwegs - bis eine schmerzende Schulter sie nach rund 30 der zirka 70 Kilometer langen Strecke stoppte.

Begleitet wurde Sabrina Wiedmer von drei Personen, welche den Rekordversuch auf einem Boot begleiteten. Der Kapitän und zwei weitere Crewmitglieder waren für Verpflegung, mentalen Support, Navigation, Ersatzpilot und erste Hilfe zuständig. Sie gehören zu Infinity Channel Swimming, jener Organisation, mit der Wiedmer bereits mehrere Langstrecken-Abenteuer absolviert hat.

«Das Schwimmen wird voraussichtlich 20 bis 24 Stunden dauern, es wird also ein ‹Tag und Nacht›-Event», sagte sie im Vorfeld des neuen Rekordversuchs – um gleich noch anzufügen: «Ich mag das Schwimmen in der Nacht, es ist irgendwie friedlich und man kommt in eine Art Trance.»

Die weisse Linie in der Bildmitte zeigt die Strecke, die Sabrina Wiedmer zurücklegen wollte. Screenshoot: track.rs/infinitySabrinaWiedmer

Obwohl seit Sabrina Wiedmers letztem Versuch, den Kanal zwischen Irland und der Isle of Man zu durchschwimmen, fast zwei Jahre vergangen sind, hat seither niemand einen Anlauf genommen, ihr die Premiere streitig zu machen. «Ich habe mir vorgenommen, als erste Person diese Strecke zwischen Nordirland und der Isle of Man zu schwimmen», sagt sie selbstsicher.

Um auf Nummer sicher zu gehen, hatte sie mit dem Kapitän im Herbst 2017 eine Vereinbarung getroffen: «Er hat mir versprochen dass ich eine zweite Chance erhalte, bevor jemand anderes die Strecke in Angriff nimmt.» Und er hat Wort gehalten.

Ihr zweiter Versuch, von der Isle of Man nach Irland zu schwimmen, konnte via Live-Tracker verfolgt werden: Live-Tracker Sabrina Wiedmer