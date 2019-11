Skigebiet Jungfrau startet in Saison – Adelboden-Lenk öffnet weitere Pisten

Am Wochenende werden auch zahlreiche Pisten im Herzstück der Skiregion Adelboden-Lenk geöffnet, wie in einer Mitteilung steht. Die Tschentenalp hat bereits seit 26. Oktober eine Piste am Wochenende geöffnet; in Elsigen-Metsch herrscht seit 16. November durchgehender Skibetrieb.