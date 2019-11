Soll die Stadt Thun auf 100 Prozent Biogas setzen?

In ihrem Vorstoss fordern sie den Gemeinderat auf, zu prüfen, bei städtischen Liegenschaften mit Gas als Energieträger den Anteil Biogas auf bis zu 100 Prozent zu erhöhen. Sie weisen darauf hin, dass im überkommunalen Energierichtplan als Ziel festgehalten sei, dass bis 2035 der Biogasanteil 30 Prozent betragen soll. «Die Stadt Thun mit ihrer Vielzahl an Gebäuden trägt eine besondere Verant­wortung für das Erreichen dieses Ziels», halten die Postulanten fest.

Bei Biogas, das durch das Vergären von Biomasse entsteht, handle es sich um er­neuerbare, praktisch CO2-neu­trale Energie – «und eine Alternative zum klimaschädlichen Erdgas». Bei der Energie Thun AG könne Biogas bezogen werden, das in der ARA Thunersee produziert werde. Die Stadt stütze also mit der Energie Thun AG ihr eigenes Tochterunternehmen, wenn sie auf Biogas setze.

Technisch kein Problem

Der Gemeinderat zeigt sich in seiner Antwort auf das Postulat bereit, den Vorstoss anzunehmen und das Anliegen rasch zu prüfen. «Erste Abklärungen haben ergeben, dass die geforderte Erhöhung von 10 auf 100 Prozent Biogas technisch einfach um­gesetzt werden könnte», heisst es in der Antwort weiter. An­passungen der Anlagen oder Zusatzinvestitionen seien nicht notwendig. Fazit der Stadtre­gierung: «Die geforderte Massnahme hat damit einiges für sich, und der Gemeinderat steht dem Anliegen grundsätzlich positiv gegenüber.»

Es folgt der Hinweis auf die Kosten: Die jährlichen Energieausgaben für die Ver­sorgung der Gasheizungen in den betroffenen 97 Objekten würden sich von bisher 833'000 Franken um deren 520'000 auf 1,353 Millionen erhöhen. Diese Mehrkosten seien im Budget 2020 nicht eingerechnet, «sollen aber im Budgetprozess 2021 ordentlich eingestellt werden».

Biogas-Kosten bald geringer

Die Massnahme will der Gemeinderat allerdings nicht isoliert umsetzen. Zuerst soll ein Überblick über andere mögliche Klimaschutzmassnahmen und deren finanzielle Auswirkungen verschafft werden. «Es geht dabei insbesondere auch um die Frage, wo die eingesetzten Mittel die grösste Wirkung für den Klimaschutz erzielen können», heisst es in der Postulatsantwort.

Die Regierung stellt weiter in Aussicht, dass die Bezugsmenge von Biogas ab 2022 deutlich reduziert werden könne. Dies, weil die Stadt von diesem Zeitpunkt an auf Fernwärme aus der Kehrichtverbrennungsanlage setzen und entsprechend neun Grossanlagen umrüsten will. Die jährlichen Mehrkosten für Biogas würden so auf rund 40'000 Franken reduziert. Für die Fern­wärme rechnet der Gemeinderat mit jährlichen Kosten von rund 450'000 Franken.

Der CO 2 werde durch die Versorgung der Grossverbraucheran­lagen in den neun geplanten Objekten mit Fernwärme jährlich um bis zu 95 Prozent oder rund 860 Tonnen gesenkt.

Über das Postulat der Fraktionen SP, GLP/BDP und Grüne / Junge Grüne befindet der Stadtrat an seiner Sitzung am Donnerstag, 14. November 2019. Diese findet im Rathaus statt und ist öffentlich.