Sonne, Sägemehl und super Stimmung

«Diese Stimmung, wenn am Morgen früh die Sonne aufgeht und ein Schwingfesttag bei schönstem Sommerwetter ansteht, das ist schon gewaltig», sagt einer, der sich bei Kaffee und Gipfeli auf das Bevorstehende freut. Die ersten Besucher sind schon auf dem Festgelände auf dem Flugplatzareal angekommen. Und hier ist man bereit – das OK und die vielen Helfer haben ganze Arbeit geleistet.

Alles klappt wie am Schnürchen. Aus den Lautsprechern schäppert es Volkstümliches. Schon liegt der Duft von den «Chöli» in der Luft, junge Verkäufer der Einteilungslisten freuen sich über reges Interesse, und deren Inhalt bietet schon Stoff für angeregte Diskussionen. Mütze, Strohhut oder Dächlichappe, die vor Sonnenstrahlung schützen werden, wird man brauchen.

«Schwingfest-Feeling»

Das «Schwingfest-Feeling» ist einfach einzigartig. Der Schwingsport erlebt grossen Zuspruch, und die Infrastruktur wird immer grösser. Das war denn auch Thema bei einigen der alten, traditionellen Schwingsport-Freunde und einst selber aktiven Schwingern. «Das war bei uns noch alles ganz anders – wo führt das nur hin?», meint etwa Fredel Abegglen aus Iseltwald.

Zeit zum Fachsimpeln: Vor vor allem die Grösse des Schwingfestes imponiert Fredel Abegglen (links) aus Iseltwald. Foto: André Dähler

Das Publikum ist so durchmischt wie bei keiner anderen Veranstaltung. Da trifft man Traditionelle in Tracht, Anhänger des Schwingsports in Edelweiss-Hemmli oder junges Volk aus Stadt und Land in bunten Shirts und kurzen Jeans. Fast alle aber haben etwas dabei: den Rucksack. Mit mitgebrachtem «Flüssigem», einem «Bitz Chäs» oder einer Trockenwurst soll das Warten zwischen dem «Zämegriffe» der «Bösen» in den Sägemehlringen verkürzt werden.

Bratwurst und Bier

Die Ränge in der Arena sind gefüllt. Auf dem Vorplatz versorgen sich noch ein paar Nachzügler mit Tranksame. Das Verpflegungsteam im Hintergrund bereitet sich jetzt auf den Grossandrang vor. Bratwürste werden schon mal vorgebraten, am Mittag muss es dann schnell gehen. Gegen den Durst hat die Rugenbräu 150 Hektoliter Bier bereitgestellt. Die Stimmung am «Oberländischen» ist einfach unbeschreiblich. Die Festbesucher sind friedlich, viele von ihnen fachkundig, alle festfreudig.

Anschwingen um 8 Uhr. «Manne, ab i d Hose!», den ganzen Tag wurde in teils gnadenlosen Zweikämpfen um den Festsieg gekämpft. Am Schluss gab es einen «Gestellten», zwei Festsieger. Ein Habcher und ein Sigriswiler sind die Glücklichen. Wie nun der Siegermuni Harder geteilt wird, war noch nicht klar... Und das Wetter hat gehalten: Der angekündigte Gewitterregen liess bis nach dem Schlussgang auf sich warten. Die weniger Eiligen werden auf dem Heimweg wohl noch ein paar Tropfen abbekommen haben.

Gelebte Tradition

Wenn die «Bösen» zusammengreifen, wenn das Sägemehl in den verschiedenen Ringen der Arena stiebt, wenn das Publikum bei einem schönen Wurf johlt, wenn die junge Frau aus der Stadt mit dem alten Mann vom Land fachsimpelt, dann ist das gelebte Tradition. Gelebtes, lebendiges Brauchtum.

Für den Ursprung der eidgenössischen Verbandsfeste steht das Unspunnenfest aus dem Jahr 1805, und das ist ja in Sichtweite zum heutigen Festplatz. Dort, auf der Wiese bei der Burgruine Unspunnen, feierten Stadtberner und Oberländer als Zeichen der Versöhnung von Stadt und Land ein gemeinsames Fest. Bald nach dem ersten Unspunnenfest wurden auch die ersten eidgenössischen Verbände gegründet und ihre ersten Schwingfeste organisiert.