Sporttasche aus 7 Teilen selbst gemacht

In der Jurop AG in Uetendorf wird schon fleissig genäht, jeder soll heute mit einer fertigen Sporttasche nach Hause gehen dürfen. Die Sporttasche besteht aus sieben Teilen. Jedes einzelne Teil soll kunterbunt und einzeln ausgesucht sein. Am Anfang stehen nur die Schnittbögen. Schritt für Schritt, Teil für Teil nähen die Teilnehmer ihre eigene Tasche zusammen. Nach dem Zusammennähen bringen die Kursteilnehmer Gurtbänder an. Stück für Stück kommt dann die Tasche zum Vorschein.