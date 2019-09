Start zur dritten Etappe

Wie üblich geht am Bettag, dem Sonntag, 15. September, die Badesaison im Strandbad und im Flussbad Schwäbis zu Ende. Die Stadt Thun und die Mitarbeitenden der beiden Anlagen blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück, teilte die Stadt Thun gestern mit. Die Zahl der Besuchenden beider Bäder entspricht in etwa jener der Vorjahre und liegt bei etwa 450'000. Den «Strämu» allein besuchten an Rekordtagen bis zu 7000 Badegäste.