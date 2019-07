Sturm brachte die rund 120-jährige Scheinzypresse zu Fall

«Der Baum gehörte zu unserem Park, und es ist traurig, zu sehen, dass er innert Sekunden sterben musste», schrieb Bührer in seiner Mail. Zum Glück sei sonst nichts passiert. «Ich sah die weisse Wand», ergänzte der Hoteldirektor auf Anfrage, «und schon raste der Fallwind vom Sigriswilergrat auf uns zu.»

Vorher: Die Zypresse, als sie im Hotelpark noch aufrecht stand.

Sitzecke beim Wurzelstock

Die Aufräumarbeiten beginnen voraussichtlich am Dienstag. «Der Baum wird abtransportiert, der Wurzelstock, der einen Durchmesser von fünf Meter aufweist, bleibt jedoch vorläufig noch», sagte Beat Bührer. «Aus dem Stamm möchten wir eine Sitzecke schreinern lassen und diese beim ausgerissenen Standort als Andenken einrichten.»

Nachher: Die 20 Meter hohe Zypresse liegt am Boden. Fotos: PD

Wie auf der Pressestelle der Kantonspolizei Bern zu erfahren war, sind am Freitag zwischen 17 und 23.30 Uhr wegen des Starkgewitters im gesamten Kanton circa 70 Meldungen – 30 davon aus dem Gebiet Oberland-Thun – wegen ausgerissener Bäume und einiger Wassereinbrüche in Kellern eingegangen.

In Gunten musste die Feuerwehr einen umgestürzten Baum von der Seestrasse entfernen. Aus Sicherheitsgründen wurden daraufhin die Hänge an exponierten Stellen kontrolliert, was eine vor­übergehende Sperrung der Strasse zur Folge hatte.

Am Sonntag gingen laut Pressestelle wegen der Gewitter bei der Polizei 16 Meldungen ein, eine davon aus Zweisimmen.