Taucher finden Auto in 80 Metern Tiefe

Am Montag ist in Oberhofen im Bereich des Bootshafens ein Auto in den Thunersee geraten. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, ist eine entsprechende Meldung gegen 5.10 Uhr eingegangen. Taucher der Seepolizei haben das Fahrzeug inzwischen in ungefähr 80 Metern Tiefe ausfindig machen. Die Bergungsarbeiten dauern aber noch immer an.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Hergang und den Hintergründen aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint lediglich festzustehen, dass das Auto in Richtung Thun unterwegs gewesen war, als es unmittelbar vor dem Bootshafen ein Geländer durchschlug.

Wegen der Suchaktion wurde der Verkehr am betroffenen Abschnitt der Staatsstrasse wechselseitig geführt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beiden Richtungen. Vorübergehend wurde der Verkehr lokal über die Anhöhe umgeleitet. Inzwischen kann der Verkehr aber wieder beidseitig fliessen. Auf dem See hat die Feuerwehr Thun zudem eine Ölsperre eingerichtet.

(mb)