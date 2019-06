Thun ruft den Klimanotstand aus

Aber der Reihe nach: Vorerst gratulierte Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) der Jugend zur Einreichung der allerersten Jugendmotion in der Geschichte Thuns (wir berichteten). Stellvertretend für die Klimaschutzbewegung waren Linus Dolder und Lea Schütz anwesend. Sie forderten in ihrem Vorstoss die Ausrufung des Klimanotstands durch den Gemeinderat und, in abgeschwächter Form als Postulat, dass die Stadt bis 2030 klimaneutral werde.

Juristinnen sind sich uneinig

«Unsere Lebensgrundlagen werden zerstört», sagte Schütz. Deshalb müsse auch die Stadt Thun ihren Beitrag gegen die drohende Katastrophe leisten. Und Dolder meinte: «Tausende Wissenschaftler haben den Klimawandel mittlerweile bestätigt und gesagt, dass es bereits 5 nach 12 ist.» Weil diese Fakten nach wie vor nicht von allen anerkannt würden, sei es wichtig, dass die Thuner Regierung mit der Ausrufung des Klimanotstands ein Zeichen setze.

Lob für ihren Mut und ihr Engagement erhielten die Jugendlichen von allen Fraktionen. Support für das Anliegen gab es dann jedoch vor allem von links und aus der Mitte. Marc Barben (Grüne/JG) etwa sprach von einem «ungemein wichtigen Thema». Er störte sich daran, dass der Gemeinderat den Vorstoss als «nicht motionsfähig» bezeichnete (vgl. gestrige Ausgabe) und im Klimawandel keine unmittelbare Bedrohung sieht. «Das Klima reagiert träge auf unser Handeln. Die Auswirkungen kommen verzögert, aber trotzdem direkt.»

Überdies stiess sich Barben an der «schulmeisterlichen» Antwort an die Jugendlichen. Die «schulmeisterliche Behandlung» kritisierte auch Susanna Ernst (FDP). Sie plädierte indes dafür, das Problem auf nationaler und internationaler, nicht aber auf kommunaler Ebene anzugehen. «Sonst endet es so wie in Bern, wo die Stadtregierung nach der Ausrufung des Notstands nun nicht einmal mehr den Flughafen Belp unterstützen will.»

Nicole Krenger (GLP/BDP) votierte für die Motion, weil damit auch ein Zeichen an die Bevölkerung abgegeben werde. «Als Juristin sehe ich zudem durchaus einen Unterschied zwischen den Begriffen ‹Notstand› und ‹Klimanotstand›», so Krenger. Bei Letzterem gehe es insbesondere um einen Auftrag zu informieren, zu sensibilisieren und dem Umstand Klimawandel im Alltag generell mehr Rechnung zu tragen.