Der Frust über die Niederlage in Genf muss tief gesessen haben: Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, kam es am Samstag gegen Mitternacht zu einer Auseinandersetzung mit einigen, teils vermummten Anhängern des FC Thun, die am Bahnhof Thun beim Verlassen des Zuges einen Feuerlöscher und Steine von den Geleisen behändigten.